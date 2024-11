Toscana Classica: Gevorg Sargsyan a Santo Stefano al Ponte

Direttore di origine armena, Gevorg Sargsyan dirigerà l’Orchestra Toscana Classica domenica 10 e lunedì 11 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Solisti: Simonide Braconi alla viola, Fernando Diaz al pianoforte e Gregorio Del Vecchio al clarinetto.

Eseguiranno: “Rapsodia in blu”, di George Gershwin; “Fantasia per viola e archi”, di Johann Nepomuk Hummel; “Fantasia Mexicana”, di Fernando Diaz; “Il Canto del silenzio per viola e orchestra d’archi”, di Simonide Braconi, dedicato alle vittime della pandemia.

