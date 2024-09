“Notti d’Autunno in Periferia” per il progetto “Affabulazione”. cinque spettacoli per la rassegna curata dall’Associazione Collegium Philarmonicum ETS: danza, musica classica, recital.

Il 21 settembre alle 19:30, l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sannino – De Cillis”, la “Medea di Porta Medina”, balletto tratto dal romanzo di Francesco Mastriani “La Medea di Porta Medina”. Testi e riadattamento di Maria Venuso per la regia e le coreografie di Edmondo Tucci. Sul palco Arianna Sorrentino con l’Associazione Origami Polo Didattico della Danza e del Movimento. Musiche di Ciro Ferrigno.

www.collegiumphilarmonicum.it