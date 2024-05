Nuova Orchestra Scarlatti. Domenica 5 maggio nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo. Haydn: Sinfonia giovanile e Notturno n. 5 per archi e fiati. Mozart: Concerto per clarinetto e orchestra K. 622. Solista in Mozart il clarinettista Simone Nicoletta. Dirige il M.° Aldo Sisillo.

