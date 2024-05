“La potenza del patrimonio orale”, l’incontro di Matera

Fondazione Matera Basilicata 2019 e Chora Media. Venerdì 7 giugno a Matera in Casa Cava. Incontro dal titolo: “La potenza del patrimonio orale. Uno spaccato del nuovo rinascimento dell’audio parlato, con la presentazione del podcast Voci Nascoste”. Appuntamento inaugurale della prima Podcast Academy – South Edition, destinata a 40 partecipanti delle regioni del Sud selezionati tramite avviso pubblico.

Cosa sono i podcast? Perché funzionano? Ce lo dicono Andrea de Cesco – direttrice editoriale delle attività formative di Chora e Will Media, Mario Calabresi – direttore di Chora Media e Valerio Millefoglie – autore di “Voci Nascoste”.

“Il podcast racconta il viaggio di tre fotografi, sulle tracce di tre lingue antiche che resistono in Italia, caratterizzate da una storia antica e un presente vivo. Esplorando valli e paesi e incontrando persone che ogni giorno tengono insieme tradizioni secolari e contemporaneità, si arriva in Valle d’Aosta sulle tracce del patois, nelle zone della Puglia in cui si parla il greco-salentino, nella Piana degli Albanesi in Sicilia, dove risuona l’arbëreshe. Le immagini e le puntate di questo podcast si sono uniti in una mostra fotografica, ospitata a Torino dal 20 aprile negli spazi di Camera”.

www.choramedia.com/podcast/voci-nascoste / www.matera-basilicata2019.it