La rigenerazione urbana. 3. Il requisito della sostenibilità

Lo scorso 28 ottobre 2023, nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova di Napoli, il prof. Alessandro Bianchi, Direttore della scuola nazionale di rigenerazione urbana, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo: “La rigenerazione urbana: un nuovo modo di fare urbanistica”, rivolta agli amministratori locali under 35.

Questi gli argomenti trattati:

Il concetto di rigenerazione urbana Il patrimonio edilizio dismesso Il requisito della sostenibilità Casi esemplari e ferite aperte

Vi proponiamo una sintesi della lectio a puntate, suddivisa per argomenti (precedenti: https://www.genteeterritorio.it/la-rigenerazione-urbana-1-il-concetto-di-rigenerazione-urbana/ – https://www.genteeterritorio.it/la-rigenerazione-urbana-2-il-patrimonio-edilizio-dismesso/).

Il requisito della sostenibilità

La sostenibilità in campo urbano ha come principali riferimenti tre Conferenze internazionali tenute dai Ministri responsabili delle politiche delle città.

La “Carta di Aalborg” (1994) esito della “Conferenza europea sulle città sostenibili” tenutasi ad Aalborg in Danimarca – che formula una importante dichiarazione in merito alla “buona governance del territorio” e al requisito della sostenibilità: “Le città riconoscono che il concetto dello sviluppo sostenibile fornisce una guida per commisurare il livello di vita alle capacità di carico della natura (…) La giustizia sociale dovrà necessariamente fondarsi sulla sostenibilità e l’equità economica, per le quali è necessaria la sostenibilità ambientale”.

La Carta di Lipsia (2007) che ha indicato le azioni strategiche per realizzare uno “sviluppo urbano integrato”. Nel 2020 la Carta è stata aggiornata per tenere conto di temi nuovi emersi come la transizione digitale, il cambiamento climatico e le diseguaglianze sociali, e ha indicato le caratteristiche-chiave della città europea del XXI secolo che deve essere ecologica – inclusiva e coesa – produttiva e connessa.

La “Dichiarazione di Toledo” (2010) che tocca direttamente la questione della “rigenerazione urbana integrata”, affermando che la “rigenerazione urbana potrebbe avere un ruolo realmente strategico da svolgere nel futuro dello sviluppo urbano in Europa, e potrebbe rappresentare un’opportunità per aiutarci ad affrontare le sfide della nostra città da questo triplice punto di vista”.

In estrema sintesi possiamo descrivere la sostenibilità in campo urbano con uno schema grafico – che ha come fonte originaria lo schema della Triple Bottom Line di Elkington – che associa ai requisiti le rispettive qualità:

ambientale = vivibilità

economico = realizzabilità

sociale = equità.

La loro compresenza garantisce il perseguimento della condizione finale della sostenibilità.