LE CITAZIONI: Bloch, in Italia si entra dal sud

«Il più delle volte si entra in questo paese in modo sbagliato. Portandosi dietro desideri e immagini fuorvianti, o perlomeno unilaterali. Sicché molto della vita italiana finisce per sfuggire. Lo sguardo educato dalla scuola o da una formazione banale rende invisibile quanto non gli si conforma. Nel Sud non esiste soltanto la misura classica, che esso sembra peraltro non stimare troppo. Non solo l’animale uomo che lì fiorisce così variopinto si oppone alla nobile semplicità e alla composta grandezza, ma con i pini a ombrello e le forme cubiche non è affatto esaurito ciò che Goethe vide e fino ad oggi si è conservato. Non tutte le cose vi riposano ferme nella luce, nella loro bella forma antica e ben definite in ogni parte. (…) Nessuno sta lì con la scorza ruvida di una colonna o la solitudine di una statua antica.»

Ernst Bloch, Italia: la porosità.