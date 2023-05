La Scarlatti fa l’Orto Sonoro

“L’Orto Botanico trasformato in un giardino di suoni”. Parliamo della rassegna I Concerti per Federico, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con la Federico II di Napoli. Domenica 28 maggio, all’Orto Botanico, V Edizione di “Orto Sonoro. Un suono per ogni pianta”.

Vari gruppi strumentali dell’Orchestra Scarlatti Junior e dell’amatoriale Scarlatti per Tutti si esibiranno nei diversi spazi dell’Orto in una passeggiata musicale gratuita, per poi confluire nello spazio della Grande Serra, per un breve concerto sinfonico conclusivo – Mozart, Sibelius, Beethoven, J. Strauss – diretto dal M.° Gaetano Russo.

nuovaorchestrascarlatti.it