La strage per il pane, la conferenza di BCsicilia a Palermo

Giovedì 19 ottobre ricorre il 79^ anniversario della strage per il pane, o strage di via Maqueda, avvenuta a Palermo il 19 ottobre 1944. In via Maqueda, appunto, davanti Palazzo Comitini. I soldati italiani uccisero 24 cittadini palermitani che manifestavano pacificamente per chiedere pane e lavoro e ne ferirono 158.

Promossa da BCsicilia, si terrà giovedì 19 ottobre, presso l’Aula Tindara Ignazzitto del Complesso Monumentale S. Antonino dell’Università di Palermo, la conferenza dal titolo: “Il pane insanguinato. Misteri e retroscena dell’uccisione di 24 innocenti”. Dopo i saluti di Vincenzo Pinello, dell’Università di Palermo, e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, interverranno Lino Buscemi, giornalista e storico, e Michelangelo Ingrassia, docente di storia contemporanea. E’ prevista la partecipazione degli ultimi due sopravvissuti, Gaetano Balistreri e Giovanni Ficarotta. L’attore Enzo Rinella reciterà un monologo sull’intolleranza tratto da Leonardo Sciascia. Le letture saranno a cura di Cinzia Carraro.

“La strage di via Maqueda, scarsamente ricordata nei libri di storia, è senz’altro la ‘prima vera strage dell’Italia liberata’ in cui soldati italiani hanno barbaramente ucciso e ferito cittadini italiani inermi che si battevano per ottenere diritti, pane, libertà e democrazia”.