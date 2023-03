Cos’è “LAB – I Dialoghi della Bolognina”? “Un programma di cultura politica che pone a confronto Nella Collana ‘POLITICAMENTE. Prospettive e valori del pensiero democratico’, delle Edizioni Intra di Pesaro (https://edizioni.intra.pro/collana-politicamente/) sono stati pubblicati alcuni testi collegati con le iniziative di LAB. Circolo PD Bolognina e dalla Fondazione Duemila”. E sono proprio loro a porre la domanda ed offrire la risposta, elencando tutte le iniziative del 2022. Che ci sono parse di notevole interesse, aldilà di come la si pensi politicamente, per i temi trattati e per le personalità coinvolte. Vogliamo quindi darvene conto.

6 febbraio – RIPENSARE I PARTITI, ATTUARE LA COSTITUZIONE. Webinar in collaborazione con il Circolo PD Centopassi.

Una legge per i partiti . Andrea De Maria – deputato, Coordinatore Dell’Agorà. “Una legge per i partiti, una legge per la democrazia”.

. Andrea De Maria – deputato, Coordinatore Dell’Agorà. “Una legge per i partiti, una legge per la democrazia”. Torna il Partito? Ovvero, “La notizia della mia morte è fortemente esagerata” . Luigi Alfieri, ordinario di Filosofia Politica, Università di Urbino.

. Luigi Alfieri, ordinario di Filosofia Politica, Università di Urbino. Le forme della partecipazione nel Democratic Party Americano . Joanne Maloney, Presidente dei Democrats Abroad di Bologna.

. Joanne Maloney, Presidente dei Democrats Abroad di Bologna. Coordina e conclude Federica Mazzoni, segretaria Provinciale PD Bologna.

20 febbraio – LA VISIBILITÀ DEL GENERE: STEREOTIPI SESSUALI E LINGUAGGIO INCLUSIVO. Webinar in collaborazione con il Circolo PD Lame

Si può comunicare senza discriminare nessuno (nessuno, nessuno) ? Rita Monticelli, ordinaria di Letteratura inglese dell’Università di Bologna, Consigliera Comunale.

? Rita Monticelli, ordinaria di Letteratura inglese dell’Università di Bologna, Consigliera Comunale. Il linguaggio inclusivo con i mezzi e nei limiti della lingua italiana . Cecilia Robustelli, ordinaria di Linguistica italiana all’Università di Modena e Reggio, collaboratrice Dell’Accademia Della Crusca.

. Cecilia Robustelli, ordinaria di Linguistica italiana all’Università di Modena e Reggio, collaboratrice Dell’Accademia Della Crusca. La legge Zan e l’identità di genere . Sergio Lo Giudice, Senatore.

. Sergio Lo Giudice, Senatore. Anime nere: le donne nei romanzi noir . Barbara Baraldi, scrittrice.

. Barbara Baraldi, scrittrice. Coordina e conclude Maria Pia Pizzolante, responsabile nazionale delle Feste dell’Unità.

27 febbraio – PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E ATTIVISMO POLITICO. Dialogo in presenza con: Federica Mazzoni, segretaria provinciale PD Bologna, e Joanne Maloney, presidente dei Democrats Abroad di Bologna. Proiettato il film documentario “Compagni di viaggio” di Riccardo Marchesin.

6 marzo – GUERRA E PACE NEL MEDIO ORIENTE. Dialogo in presenza. In collaborazione con il Circolo PD Nilde Iotti. Mario Boffo, già Ambasciatore Italiano in Yemen e Arabia Saudita, e Fatima Jabki, consigliere PD Navile. Proiettate LE MURA DÌ SANA’A di Pier Paolo Pasolini e LA CRISI DELLA SIRIA.

13 marzo – GUERRA E PACE IN UCRAINA. Dialogo in presenza con: Eleonora Desiata, segreteria provinciale del PD Bologna, e Lyubov Sandulovich, Associazione Italia-Ucraina. Proiettate interviste e commenti.

3 aprile – CONDIZIONE CARCERARIA E DIGNITA’ UMANA. Webinar in collaborazione con il Circolo PD Trentin-Ghandi.

Riformare il sistema penale, applicare la Costituzione . Emilio Santoro, ordinario di Filosofia del diritto Univ. Di Firenze, presidente di “L’Altro Diritto”.

. Emilio Santoro, ordinario di Filosofia del diritto Univ. Di Firenze, presidente di “L’Altro Diritto”. I diritti sociali dei detenuti . Antonio Ianniello, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Bologna.

. Antonio Ianniello, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Bologna. Esperienze di pene alternative . Tiziana Passerini. vicepresidente del Circolo Arci Brecht di Bologna.

. Tiziana Passerini. vicepresidente del Circolo Arci Brecht di Bologna. Coordina e conclude Valeria Ribani, segretaria dell’Unione PD Navile.

26 aprile – UNA POLITICA ESTERA PER LA SINISTRA. Dialogo in presenza con: Giuseppe Giliberti, coordinatore di LAB, già ordinario di Fondamenti del diritto europeo, e Andrea Pareschi, capogruppo PD di Castel Maggiore, redattore di “Pandora”. Proiettati filmati LUCE sulla Comunità Europea di Difesa e un intervento di Luciano Floridi sul pacifismo.

4 maggio – OSCAR WILDE SOCIALISTA E DANDY. Dialogo in presenza con: Gino Scatasta, Prof. di Letteratura inglese Università di Bologna, e Sergio Lo Giudice, presidente onorario di Arcigay.

8 maggio – …E DOPO IL COVID? Webinar e incontro pubblico.

I servizi di prevenzione: nuove dinamiche nazionali ed europee . Giovanni Leonardi, coordinatore del Gruppo di Epidemiologia ambientale, National Health Service britannico.

. Giovanni Leonardi, coordinatore del Gruppo di Epidemiologia ambientale, National Health Service britannico. La prevenzione ambientale e sanitaria dopo il Covid . Andrea Minutolo, responsabile tecnico-scientifico di Legambiente.

. Andrea Minutolo, responsabile tecnico-scientifico di Legambiente. Una sanità pubblica digitale . Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare del Comune di Bologna, deputato della Commissione Affari Sociali e Sanità.

. Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare del Comune di Bologna, deputato della Commissione Affari Sociali e Sanità. Ospedale, cure primarie Dipartimento di Prevenzione: un’integrazione possibile . Claudio Vagnini Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Sanitaria di Modena.

. Claudio Vagnini Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Sanitaria di Modena. Repliche di Paolo Lauriola, Simonetta Martorelli Jan semenza, coautori del libro “…E dopo il Covid? Proteggere la salute e L’ambiente per prevenire le pandemie e altri disastri”.

Paolo Lauriola, Simonetta Martorelli Jan semenza, coautori del libro “…E dopo il Covid? Proteggere la salute e L’ambiente per prevenire le pandemie e altri disastri”. Coordina e conclude Sandra Zampa, già Sottosegretaria al Ministero della Salute.

18 maggio – …E DOPO IL COVID? LA FORMAZIONE COME STRUMENTO E METODO PER UNA PREVENZIONE EFFICACE. Webinar e incontro pubblico a S. Lazzaro di Savena, con: Giovanni Leonardi, Pasqualino Rossi, Claudio Lisi, Maria Pia Fantini, Margherita Ferrante, Roberto Romizi, Carola Cimarelli, Simonetta Martorelli. In collaborazione con l’associazione SMIPS.

26 ottobre – POVERTÀ. Incontro della serie Vocabolario della Politica, con Antonio Mumolo, consigliere regionale, presidente Avvocati di Strada, e Paola Marani, vicepresidente delle Cucine Popolari.

20 novembre – PROTEGGERE LA SALUTE E L’INTEGRITÀ DEI LAVORATORI. Webinar.

Andrea Vaccarella, Salute e sicurezza CGIL Bologna.

La gestione degli infortuni nelle grandi aziende . Daniele Sartori, Sicurezza Ambiente Energie Barilla stabilimento di Rubbiano PR.

. Daniele Sartori, Sicurezza Ambiente Energie Barilla stabilimento di Rubbiano PR. Violenza e molestie sul lavoro . Stefania Scarponi, ordinaria di Diritto del Lavoro.

. Stefania Scarponi, ordinaria di Diritto del Lavoro. Coordina e introduce Pasquale Rizzo, esperto di sicurezza sul lavoro.

