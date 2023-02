L’Assemblea di Federagenti

Si terrà il prossimo 15 marzo, a Roma, l’Assemblea pubblica della federazione italiana agenti raccomandatari e broker marittimi – Federagenti. Titolo: “Il mare che verrà”.

L’obiettivo è quello di “alzare il velo” sul futuro dei traffici marittimi nella ritrovata centralità mediterranea. Al centro del l’attenzione le principali direttrici di traffico di merci e di persone tra i Paesi del Mediterraneo. A partire da un’analisi del neocostituito Centro di consulenza strategica “Giuseppe Bono”, si cercherà di individuare le opportunità derivanti da fenomeni come il reshoring produttivo e il decoupling delle catene di approvvigionamento, la ricostruzione di interi Paesi martoriati dalle guerre. E, sulla base di una previsione di un 2023 da record per i flussi turistici e crocieristici tra le sponde del Mediterraneo, come impatteranno questi sulle rotte marittime da e per i principali porti italiani.

Confermata la presenza del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e del Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Edoardo Rixi. Ai lavori interverranno, fra gli altri, il Professor Tanchum del Middle East Institute (Washington, D.C.), il Professor Acciaro dell’Università di Copenaghen, esponenti di ANCE, Federacciai, Anacer, il Presidente e Amministratore Delegato dell’Agenzia nazionale del turismo, Ivana Jelinic, e il neo Presidente di Medports, Pino Musolino.