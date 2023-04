L’Autorità portuale campana al Seatrade in Florida

Dopo tre anni, causa pandemia, il mondo delle crociere è tornato in Florida per promuovere l’intero comparto. Che comunque risulta essere in ottima salute. Anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP) era al Seatrade di Fort Lauderdale con il suo spazio espositivo all’interno dello stand Assoporti – Cruise Italy. Una formula di promozione territoriale che descrive anche la specificità dei singoli porti.

Secondo l’agenzia marittima Cemar Agency Network, il traffico dei crocieristi nei Porti italiani per il 2023 sarà di quasi 13 milioni di passeggeri (+37%). Civitavecchia prima in Italia con 2,8 milioni di passeggeri, a seguire Genova e Napoli con 1,4 milioni di crocieristi ciascuna. Su scala regionale sono previsti approdi per 510 navi, con 1,6 milioni di passeggeri a Napoli e Salerno.

I rappresentanti dei nostri terminal, “Salerno Cruise Terminal” e “Terminal Napoli”, hanno partecipato a numerosi incontri di lavoro con i cruise operators, tra cui la Nowergian Cruise Line, Royal Caribbean, Crystal Cruise, Costa Crociere e la MSC. Quest’ultima ha annunciato l’arrivo della sua nuova nave ammiraglia, “World Europa”, che dal 17 aprile approderà tutti i lunedì alla Stazione Marittima di Napoli. Dal 5 maggio farà invece scalo per la prima volta nel Porto di Salerno, “Viva”, la nuova nave NCL. Sempre a Salerno, la nave Costa Toscana ritornerà attraccando per la prima volta alla Stazione Marittima di Zaha Hadid.

L’AdSP opera in stretta sinergia con i Comuni, la Regione Campania e i terminalisti, per valorizzare il territorio come destinazione turistica di eccellenza.