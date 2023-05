L’Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale al Transport Logistic di Monaco

Dal 9 al 12 maggio l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ossia Napoli, Salerno e Castellammare, è al Transport Logistic di Monaco. Uno dei più importanti appuntamenti del mondo dedicati alla logistica, nell’ambito del quale vengono presentate le singole realtà regionali insieme ai principali protagonisti della logistica internazionale.

Nel padiglione “Italy: One country, all the logistics”, l’AdSP del MTC presenta il proprio programma di interventi più rilevanti sul medio e lungo termine. Per il Presidente Andrea Annunziata: “gli interventi programmati ed inclusi nel PNRR, tra cui il completamento della darsena di Levante a Napoli, il prolungamento del Molo Manfredi a Salerno, il Cold Ironing in entrambi i porti, la valorizzazione delle ZES , il miglioramento della viabilità interna, rappresentano molti dei progetti divulgati anche in questa manifestazione fieristica, che favoriranno sempre più lo scambio delle merci nel nostro sistema di trasporto intermodale”.