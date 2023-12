LE CITAZIONI: Blake, perché Cupido era un Ragazzo.

Perché Cupido era un Ragazzo,

e perché un ragazzo era?

Dovrebbe essere stato una Ragazza,

per tutto ciò che posso vedere;

perché lui tira col suo arco,

e la Ragazza tira con il suo Occhio,

ed entrambi sono allegri e giulivi,

e ridono quando noi piangiamo.

E fare Cupido un Ragazzo

fu il piano derisorio della Ragazza Cupido;

perché un ragazzo non può capire la cosa

finché è diventato uomo;

e allora è così pieno di cure,

e ferito di colpi di freccia,

che l’intera occupazione della sua vita

è raccoglier via le punte delle frecce.

È stato l’amore dei Greci per la guerra

a trasformare l’Amore in un Ragazzo,

e la Donna in una Statua di Pietra,

ed ogni gioia è scomparsa.

William Blake, Perché Cupido era un ragazzo.