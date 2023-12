Il Natale a Bistagno

Sarà acceso 6 dicembre il grande albero di Natale nel cortile della Gipsoteca Monteverde a Bistagno (AL). Guarnito con le posate di legno dipinte dai bambini guidati da Monica Porro. L’artista è stata infatti incaricata da Fondazione Matrice ETS di coinvolgere le scuole sui temi dell’Agenda 2030 e in particolare sull’obiettivo 2: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. E i bambini hanno dipinto anche i soggetti per il presepe allestito di fronte al sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista.

Il 6 dicembre, quindi, i bambini e le bambine con i parenti, cittadini e turisti, tutti nel cortile della gipsoteca con tanto di cioccolata calda e vin brûlé per l’accensione dell’albero alto 4 metri. Poi alla Chiesa di San Giovanni Battista per il presepe illuminato e la vista sul Bormida.

Il presepe in legno è importante perché coinvolge il Laboratorio Daccapo, un progetto di Caritas Diocesana di Torino. “Un luogo di sviluppo e creatività, un polo sinergico di attività indirizzate al ripristino della relazione, dell’inclusione sociale e della rivalutazione della persona in grave marginalità”. Per questo vi segnaliamo l’evento.