LE CITAZIONI: Bloch, l’alba di un nuovo giorno.

«La materia di questa trattazione è l’alba di un nuovo giorno, uno di quei rari mattini che nella storia universale si contano sulle dita di una mano, fresco di una freschezza di una classe emergente, in breve: il Rinascimento. Esso non fu semplicemente rinascita, nel senso di ricomparsa di qualcosa di vecchio – l’antichità classica – come spesso lo si interpreta, bensì nascita di qualcosa che non era mai emerso prima nel senso dell’uomo, un irrompere di immagini mai viste prima sulla Terra. La loro comparsa conferisce a quest’epoca i colori di una primavera: una società compie una svolta e ne emerge una del tutto nuova.»

Ernst Bloch, Filosofia del Rinascimento.