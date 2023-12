LE CITAZIONI: Carifi, magari cadessero in ginocchio…

Così gli amici di “Casa della Poesia” nel segnalare questa poesia di Roberto Carifi: “Proprio perché non riusciamo a trovare le giuste parole per raccontare l’orrore, l’angoscia, la paura, lo sdegno, utilizziamo quelle dei poeti, certi che i loro versi sapranno parlare al cuore e alla mente di chi vorrà leggerli. In questi momenti bui la poesia ci soccorre, ci aiuta, ci cura, ci fa riflettere e sperare.”

Magari cadessero in ginocchio

e si sfiorassero le mani,

senza contesa

uno si abbandonasse all’altro

e un volto deciso alla pietà

li radunasse dove non c’è radice,

dove conta soltanto il dono.

Magari fiorisse la frontiera spoglia

e per ogni bandiera ammainata

sventolassero scialli di madri sui pennoni

e la neve tardiva si sciogliesse

come gli occhi si sciolgono al perdono.

Magari cadessero in ginocchio... (Da Il gelo e la luce).