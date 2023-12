Santo Stefano in musica alla Reggia di Caserta

La mattina di Santo Stefano nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta per il Concerto per un Giorno di Festa con l’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio, al pianoforte Bruno Canino.

In programma, tra gli altri capolavori del classicismo, la Sinfonia in re maggiore KV 81 di Wolfgang Amadeus Mozart, il Concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra e la Sinfonia in mi bemolle maggiore n. 76 di Franz Joseph Haydn.

L’Orchestra da Camera di Caserta, fondata e diretta da Antonino Cascio, ha collaborato, tra gli altri, con Severino Gazzelloni, Pierre Pierlot, Gervase de Peyer, Maxence Larrieu, Jorg Demus, Lya De Barberiis, Edward H. Tarr, Peter Lukas Graf, Bruno Canino, Michele Campanella, Massimiliano Damerini, Cristiano Rossi, Andras Adorjan, Susan Milan, Claudia Antonelli, Alain Meunier, Paolo Bordoni, Rocco Filippini, Alexei Volodin, Sir James Galway, Xavier de Maistre, Sergey Nakariakov e i vincitori dei più importanti concorsi internazionali. Ha recuperato e proposto inediti di vari autori del periodo classico, ha tenuto concerti in Italia ed all’estero.