LE CITAZIONI: Dickinson, la speranza è una creatura alata

“Hope’ is the thing with feathers” compilata da Emily Dickinson nel “Fascicolo 13” e pubblicata postuma nel 1891 dalla sorella Lavinia in una raccolta dal titolo ”Poems” è ora in “Emily Dickinson, Tutte le poesie”, “I Meridiani” Mondadori.

È la “speranza” una creatura alata

che si annida nell’anima –

e canta melodie senza parole –

senza smettere mai –

E la senti dolcissima nel vento –

e ben aspra dev’esser la tempesta

che valga a spaventare il tenue uccello

che tanti riscaldò –

Nella landa più gelida l’ho udita –

sui più remoti mari –

ma nemmeno all’estremo del bisogno

ha voluto una briciola – da me.

