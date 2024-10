Le strade scolastiche migliorano la qualità dell’aria

Foto: credits Matteo Nardone, Streets for kids, Roma, 25/10/2024

In occasione di “Streets for kids”, la mobilitazione organizzata il 25 ottobre in tutta Italia da Clean Cities Campaign, è stato diffuso uno studio realizzato a partire dai dati della campagna di scienza partecipata NO2 NO GRAZIE 2023 condotta a Milano e Roma.

Lo studio condotto su oltre 2000 scuole dai ricercatori del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano e del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio – ASL Roma 1, in collaborazione con Cittadini per l’Aria, avrebbe dimostrato “che, a seconda dei diversi tipi di interventi di riduzione del traffico, ci sarebbe una diminuzione tra lo 0,8 e il 2,7 μg/m³, con punte fino a 11 μg/m³ di NO2 attorno alle scuole di Milano, e una riduzione media tra lo 0,7 e l’1,9 μg/m³, con punte fino a 16 μg/m³ attorno alle scuole di Roma, tenuto conto che le concentrazioni nelle due città sono rispettivamente di 44,4 µg/m³ e 38,7 µg/m³ di biossido di azoto”.

Insomma, realizzare strade scolastiche migliora significativamente la qualità dell’aria che respirano bambine e bambini.

Luca Boniardi, ricercatore del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano: “lo studio mette in evidenza (…) che le scuole situate in aree con livello socio economico più elevato sembrano beneficiare maggiormente degli interventi, nonostante le concentrazioni di NO2 siano leggermente inferiori nelle aree più deprivate delle due città”.

Le differenze di classe…