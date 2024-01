LE CITAZIONI: Gatto, Lamento d’una mamma napoletana

Mio, il figlio, non era della guerra,

dei padroni che lasciano ch’io pianga

dietro la porta come un cane, mio,

delle mie mani, del mio petto giallo

ove le mamme seccano sul cuore.

Mio e del mare che ci lava i piedi

tutta la vita, del vestito nero

che m’acceca di polvere se grido.

Mio, il figlio, non era della guerra,

non era della morte e la pietà

che cerco è di svegliare col suo nome

tutta la notte, di fermare i treni

perché non parte, lui, ch’è già partito

e che non tornerà.

Mio, il figlio, e la sua morte; mia, la guerra.

I cavalli mi corrano sul petto,

i treni i fiumi ch’egli vide: il fuoco

m’arda i capelli ove la notte sola

alle mie spalle s’accompagna.

Il vento

resti del mondo allucinato, il sale

dagli abissi che abbagliano, il lenzuolo

del nostro lutto…

Lamento d’una mamma napoletana.