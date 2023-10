LE CITAZIONI: le aziende della New Economy

«Google, a differenza delle aziende del Novecento, non deve produrre niente ma organizzare le informazioni prodotte dagli utenti. Il lavoro sporco lo fanno loro. Ed è per questo che i suoi margini lordi sono del 60 per cento, quando Ford era già fortunata se ne aveva del 10. Idem per Zuckerberg: sono gli utenti a fare il grosso. Poi certo Facebook deve far funzionare i server che fanno stare in piedi la piazza in cui gli utenti chiacchierano, ma è un rischio d’impresa incommensurabile con quello che sopportava, per dire, Warner Bros quando produceva un film. Anche perché lí non sapevi mai prima se il pubblico lo avrebbe apprezzato, mentre qui Facebook sa esattamente quel che vi piace e il suo algoritmo ve ne offre di continuo, per farvi restare collegati sempre di piú. Anche se, come si è scoperto grazie a rivelazioni recenti, sono contenuti che incitano alla rabbia perché sa che li condividerete cinque-sei volte piú degli altri. E se state online piú a lungo vedete piú pubblicità e Zuckerberg diventa piú ricco!»

Jonathan Taplin, Move Fast and Break Things.