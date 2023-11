LE CITAZIONI: Maran Al-Masri, Le donne come me.

“Le donne come me” della poetessa siriana Maram al-Masri mi è stata segnalata dagli amici di “Casa della poesia” per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Le donne come me

non sanno parlare;

la parola rimane loro

di traverso in gola

come una lisca

che preferiscono inghiottire.

Le donne come me

sanno soltanto piangere

a lacrime restie

che improvvisamente

rompono e sgorgano

come una vena tagliata.

Le donne come me

sopportano gli schiaffi,

senza osare renderli.

Tremano di rabbia

e la reprimono.

Come leoni in gabbia,

le donne come me

sognano

di libertà.