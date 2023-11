LE CITAZIONI: Riane Eisler, La Grande Madre.

«Vengono messe in discussione le stesse fondamenta di un sistema vecchio di cinquemila anni, dove il mondo era visto come una piramide, retta al vertice da una divinità maschile, e le creature, cioè gli uomini, erano fatti a sua immagine, e di volta in volta destinati, o per chiamata divina o per doti naturali, a governare sulle donne, sui bambini e sul resto della natura: un sistema segnato da una belligeranza cronica e dall’identificazione del ‘maschile’ con il dominio e la conquista, fosse essa sulle donne, sugli altri uomini o sulla natura (…). La Bibbia giudaico-cristiana ci mostra un Padre Creatore maschile, sorgente di ogni vita. Ma molte delle più antiche storie di creazione conosciute parlano di una Grande Madre: una divinità femminile che dà e mantiene la vita, la Dea degli animali, delle piante e degli umani, delle acque, della terra e del cielo (…). Una Dea della Natura e della Spiritualità, fonte divina di ogni nascita, di ogni morte e di ogni rinascita.»

Riane Eisler, La Dea della natura e della spiritualità.