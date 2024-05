LE CITAZIONI: Marini, lamento per la morte di Pasolini

È, questo, un omaggio a Giovanna Marini, scomparsa lo scorso 8 maggio. È stata più di una ricercatrice e una folk-singer: ha raccontato storie e dato voce a chi la storia l’ha sempre subita e la voce non l’ha mai avuta. La ballata è stata composta all’annuncio del massacro di Pier Paolo Pasolini.

Persi le forze mie, persi l’ingegno

Che la morte m’ha venuta a visitare

E leva le gambe tue da questo regno

Persi le forze mie, persi l’ingegno

Le undici le volte che l’ho visto

Gli vidi in faccia la mia gioventù

Oi Cristo me l’hai fatto un bel disgusto

Le undici le volte che l’ho visto

Le undici e un quarto mi sento ferito

Davanti agli occhi ho le mani spezzate

E la lingua mi diceva, “È andata è andata”

Le undici e un quarto mi sento ferito

Le undici e mezza mi sento morire

La lingua mi cercava le parole

E tutto mi diceva che non giova

Le undici e mezza mi sento morire

Mezzanotte m’ho da confessare

Cerco perdono dalla madre mia

E questo è un dovere che ho da fare

Mezzanotte m’ho da confessare

Ma quella notte volevo parlare

La pioggia, il fango e l’auto per scappare

Solo a morire lì vicino al mare

Ma quella notte volevo parlare

E non può, non può, può più parlare, può più parlare

Non può, non può, può più parlare, può più parlare

Non può, non può, può più parlare, può più parlare

Persi le forze mie, persi l’ingegno

Che la morte m’è venuta a visitare

E leva le gambe tue da questo regno

Persi le forze mie, persi l’ingegno.

Lamento per la morte di Pasolini.