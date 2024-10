LE CITAZIONI: Montale, Piccolo testamento

“Piccolo testamento” fu scritto nel 1953 e fa parte della sezione “Conclusione provvisorie” e chiude la raccolta di poesie “La bufera e altro”, pubblicata da Eugenio Montale nel 1956. In una contemporaneità segnata da morte e distruzione, è una poesia di fiducia nell’umano: a storia e la contemporaneità donano solo morte e distruzione: cosa resiste alla crisi delle grandi ideologie laiche e religiose?

Questo che a notte balugina

nella calotta del mio pensiero,

traccia madreperlacea di lumaca

o smeriglio di vetro calpestato,

non è lume di chiesa o d’officina

che alimenti

chierico rosso, o nero.

Solo quest’iride posso

lasciarti a testimonianza

d’una fede che fu combattuta,

d’una speranza che bruciò più lenta

di un duro ceppo nel focolare.

Conservane la cipria nello specchietto

quando spenta ogni lampada

la sardana si farà infernale

e un ombroso Lucifero scenderà su una prora

del Tamigi, dell’Hudson, della Senna

scuotendo l’ali di bitume semi-

mozze dalla fatica, a dirti: è l’ora.

Non è un’eredità, un portafortuna

che può reggere all’urto dei monsoni

sul fil di ragno della memoria,

ma una storia non dura che nella cenere

e persistenza è solo l’estinzione.

Giusto era il segno: chi l’ha ravvisato

non può fallire nel ritrovarti.

Ognuno riconosce i suoi: l’orgoglio

non era fuga, l’umiltà non era

vile, il tenue bagliore strofinato

laggiù non era quello di un fiammifero.

Piccolo testamento.