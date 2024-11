LE CITAZIONI: Springsteen, terra di speranza e sogni

Foto by New York Times

Nel 2012 Bruce Springsteen registra “Land of hope and dreams” che pubblica nell’album “Wrecking ball”. La canta nel raduno elettorale per Kamala Harris del 24 ottobre a Clarkston, in Georgia, definendo Donald Trump un “tiranno americano”: “Voglio un presidente che rispetti la Costituzione, che non minacci ma voglia proteggere e guidare la nostra grande democrazia”.

Afferra il tuo biglietto e la tua valigia

il tuono sta rombando giù sulle rotaie

non sai dove stai andando adesso

ma sai che non tornerai indietro

bene, mia cara, se sei stanca

stendi la tua testa sul mio petto

prenderemo quello che potremo portare

e ci lasceremo alle spalle il resto

Grandi ruote attraversano i campi

dove si riversa la luce del sole

incontrami in una terra di speranza e sogni

Io avrò cura di te

e starò dalla tua parte

tu avrai bisogno di un buon compagno, adesso

per questa parte del viaggio

lasciati alle spalle i tuoi dolori

lascia che questo giorno sia l’ultimo

domani saranno cieli splendenti

e tutta questa oscurità passata

Grandi ruote attraversano i campi

dove si riversa la luce del sole

oh, incontrami in una terra di speranza e sogni

Questo treno porta santi e peccatori

questo treno porta perdenti e vincitori

questo treno porta prostitute e giocatori d’azzardo

questo treno porta anime perse

Dico che questo treno

i sogni non verranno ostacolati

questo treno, la fede sarà ricompensata

questo treno, le ruote d’acciaio stanno cantando

questo treno, le campane della libertà stanno suonando

Questo treno porta cuori infranti

questo treno, ladri e anime buone andate

questo treno, porta buffoni e re

questo treno, tutti a bordo

Ora ti dico che questo treno

i sogni non saranno ostacolati

questo treno, la fede sarà ricompensata

questo treno, le ruote d’acciaio stanno cantando

questo treno, le campane della libertà stanno suonando.

Terra di speranza e sogni (trad. Francesco Komd).