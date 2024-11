USA, a un passo dal voto

Nella foto: volontari da New York per la Pennsylvania, Stato chiave.

Quarantotto ore o giù di lì alla chiusura dei seggi elettori per l’elezione della carica politica più influente e potente della Terra. Il voto per corrispondenza si è già chiuso e servirà qualche settimana per avere i risultati definitivi su questo voto, compreso quello dei militari americani dislocati nelle basi USA in giro per il mondo. Quattro anni fa il voto militare punì Donald J. Trump anche a causa delle sue dichiarazioni sul coraggio dei militari caduti e sui veterani. Un Paese che esprime grande orgoglio per i militari non poté’ tollerarne il disprezzo.

Ritornando al clima elettorale, serpeggia un cauto ottimismo nell’establishment DEM e silenzio nel Partito Repubblicano. L’uscita di alcuni invitati contro portoricani, neri e donne all’incontro di Trump con il suo elettorato al Madison Square Garden di domenica 27 ottobre ha sollevato perplessità e risentimenti tra l’elettorato portoricano e latino sul supporto a Trump. Dichiarazioni fatte da alcuni invitati all’incontro, verso i quali Trump ha affermato di non sapere della loro partecipazione.

Restano le accuse di Trump contro Liz Cheney, già congresswoman repubblicana e politica coraggiosa a prendere le distanze da Trump e a denunciarne la deriva autocratica. Dichiarazioni e presa di posizione della Cheney che le sono costate il seggio elettorale. Trump, in un incontro con la sua base elettorale, ha detto che bisognerebbe esercitarsi a sparare mirando alla foto di Liz Cheney. Dichiarazioni pesanti che gli hanno fatto perdere consenso tra le elettrici repubblicane. Qui si decide il voto sulla lealtà al partito repubblicano, che potrebbe venir meno da parte di minoranze accusate dai supporters di Trump e dell’elettorato femminile.

Differente il caso Dem. Bisogna portare le persone a votare. Campagna elettorale casa per casa, telefonate per incoraggiare le persone a recarsi ai seggi. La mobilitazione è massiccia. Straordinaria.

Il dado è tratto? Mancano ancora quarantotto ore. L’incertezza sembra dissolversi. Il Mondo tiene il fiato sospeso. L’America è a un bivio…