“Le giornate shakesperiane” a Villa Guariglia

Romeo e Giulietta aprono “Le giornate shakesperiane”, minirassegna teatrale di quattro appuntamenti, due dei quali inseriti all’interno del cartellone dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia”. 4 compagnie salernitane per 4 spettacoli di o dedicati a Shakespeare. I primi due, ad ingresso libero, sono il 13 e il 14 luglio a Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare.

13 luglio: il laboratorio teatrale di Artenauta Teatro, diretto da Simona Tortora, in “Romeo e Giulietta”. Un lavoro corale con i giovani (14-19 anni) Artenauta che nella riscrittura del testo punta su “l’amore e il possesso, l’odio e la vendetta. La morte”.

14 luglio: Toy Company presenta “Shakespeare Revolution”, scritto e diretto da Gianni D’Amato. “Sullo sfondo c’è la guerra, (una guerra come tante, ma che in giorni come questi, sentiamo terribilmente vicina) e le ansie e le paure di un gruppo di adolescenti”.