“Le Notti di BCsicilia” per conoscere e valorizzare il territorio

Come ogni estate, cominciano “Le Notti di BCsicilia”. 50 iniziative, per conoscere e valorizzare il territorio, tra visite guidate, musica, conversazioni, proiezioni, letture, mostre, presentazioni di libri, degustazioni, solidarietà. Si parte mercoledì 26 luglio e si conclude il 3 settembre con l’iniziativa dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

“Un suggestivo viaggio alla scoperta del nostro patrimonio culturale e artistico in un’isola raccontata nella sua straordinaria unità. Cinquanta iniziative per trascorrere – Afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – delle incantevoli notti nella nostra terra di Sicilia. Un modo diverso ed originale di vivere l’estate per riscoprire tracce di un passato che parlano della storia, della bellezza e dell’identità di un popolo. Un articolato percorso di circa quaranta giorni che vede coinvolti ben quarantadue comuni, realizzato gratuitamente da una associazione culturale grazie all’impegno e alla passione civile di tanti volontari che continuano a rappresentare una risorsa insostituibile per la valorizzazione del nostro territorio”.

Ecco il programma: