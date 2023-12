Leona Peleskova torna a Benevento

Giovedì 14 dicembre, il soprano ceco Leona Peleskova è la solista del concerto dal titolo “Tra Melodramma e Bel Canto”, al Teatro Comunale di Benevento con l’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia. Appuntamento proposto dall’Accademia di Santa Sofia nella Stagione Concertistica 2023/2024.

La sinfonia di Rossini ne “Il Barbiere di Siviglia” in una trascrizione per orchestra d’archi. Il preludio dell’Atto I de “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Due arie pucciniane: “Signore ascolta” e “Vissi d’arte”, da “Turandot” e “Tosca”. Rossini, la sinfonia de “La Gazza ladra”. Mascagni, “Intermezzo” da “Cavalleria rusticana”. “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”, aria della Regina della Notte da “Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart. Due sinfonie d’opera: “I Masnadieri” di Giuseppe Verdi e l’ouverture del “Guglielmo Tell” di Rossini.