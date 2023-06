L’Estate Trenitalia in Campania

Nei giorni scorsi, a Roma, Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia, insieme a Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale, hanno presentato a Roma la Summer Experience 2023. Rileviamo rassegnati un ennesimo anglismo di troppo, che in pratica stava a significare l’orario estivo 2023 dei Treni con la novità di alcune “soluzioni integrate” di viaggio tra treno, bus, nave e aereo, nonché promozioni ad hoc per famiglie e per giovani e anche un’attenzione in più per chi vuole andare in vacanza con uno o più animali di casa al seguito.

L’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo dovrebbe partire dall’11 giugno.

Si prevedono in totale oltre 10.000 collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 corse in bus tra Italia ed Europa, con novità che mirano a sviluppare una mobilità estiva in grado di offrire al viaggiatore un’esperienza di viaggio più completa e attrattiva, con un occhio particolare ai weekend, per i quali Trenitalia ha previsto un sensibile aumento della frequenza dei mezzi in circolazione.

I relatori hanno proposto alla stampa come nuovo elemento centrale e strategico l’intermodalità. L’AD Luigi Corradi, entrando in un merito inatteso, ha dichiarato che: “Il successo dei collegamenti treno e bus, unito alla crescente domanda di coloro che scelgono di viaggiare in bici a bordo dei nostri treni, fa sì che il nostro impegno si concretizzi in valore aggiunto per l’industria del Turismo e per i territori dove, tutti i giorni, lavorano le nostre persone non solo a bordo treno, ma anche negli impianti e nelle officine per garantire qualità ed eccellenza del made in Italy”

Noi ci soffermiamo sulla Campania.

La nostra regione sarà collegata con il resto dell’Italia attraverso circa settanta Frecciarossa tra Napoli e Milano per un totale di oltre trentamila posti/passeggero, che aumenteranno nei giorni e nelle ore a maggiore richiesta durante l’estate grazie al ricorso a Frecciarossa “a doppia composizione”.

Appare arricchita l’offerta di trasferimenti in Frecciarossa lungo la dorsale Milano-Napoli-Cilento, con fermate aggiuntive ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro e Sapri. Ma anche i trasferimenti con Intercity saranno potenziati fino a sei collegamenti al giorno, di cui due periodici, da/per Napoli Centrale verso Tropea e alcune mete della Costa degli Dei in Calabria, con fermate anche a Salerno, Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta e Sapri.

E, per gli amanti della montagna alpina, nei weekend circoleranno ogni giorno due Frecciarossa tra Napoli e Torino, con fermate anche nelle stazioni turistiche montane di Oulx e Bardonecchia. A partire dall’undici di giugno aumentano anche i collegamenti dei Treni Regionali di Trenitalia: in tutto saranno oltre 650 le corse giornaliere al servizio di pendolari e dei turisti che vorranno visitare i luoghi incantevoli di tutta la Campania.

I circa quarantamila posti in più offerti saranno così distribuiti: Cilento Line, con quattordici collegamenti da Napoli a Sapri e viceversa nei giorni festivi; Parchi Line, con due collegamenti tra Napoli Campi Flegrei e Sapri verso i parchi naturalistici ed archeologici nelle giornate di sabato e festivi; nonché nuove corse nei giorni festivi sulle linee Napoli-Villa Literno-Formia, Caserta-Salerno, Caserta-Napoli, Napoli-Salerno e Napoli-Agropoli. Questo l’impegno della rete ferroviaria campana in questa estate 2023.

E chiudiamo con i trasporti su gomma segnalando che questa estate: con il Freccia Link si potrà raggiungere Sorrento dalla stazione Alta Velocità di Napoli Afragola; con Golfo di Policastro Link le spiagge di Villammare, Capitello, Policastro e Scario dalla stazione di Sapri; con il Trentova Link la località balneare di Trentova dalla Stazione di Agropoli. Infine, sempre su gomma, dalla stazione di Caserta sarà possibile fare shopping durante i saldi estivi raggiungendo la Reggia Designer Outlet grazie al nuovo Reggia Outlet Link.

Salerno si arricchirà con i nuovi collegamenti di Busitalia Campania per spostarsi agevolmente nella città anche nella fascia serale/notturna con i servizi del trasporto pubblico su gomma, con ulteriori collegamenti e corse stagionali anche per il bacino territoriale di Vietri sul Mare e per la costiera cilentana.

Saranno comunque assicurati i collegamenti verso il porto e l’aeroporto di Napoli attraverso il servizio AliBus, che collega la stazione di Napoli Centrale con i moli del Golfo e l’aeroporto di Capodichino. Il porto di Salerno, invece, sarà attingibile direttamente in treno. Poi con Costiera Link si potranno visitare le località di Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano.

Le Isole Pontine, le Isole Eolie, Ischia, Capri e Procida, possono essere raggiunte con soluzione intermodale Frecce-treno regionale-traghetto SNAV e Alilauro: il tutto con un unico biglietto, fino allo sbarco isolano.

Infine, i più importanti eventi culturali, musicali e sportivi saranno assistiti, in qualche misura dalla Rete Trenitalia in Campani.

Una chicca tra le novità sarà la fermata Pompei del Frecciarossa tra Napoli e Salerno, con due nuovi collegamenti da/per Roma. E’ un ritorno all’antico per Pompei, a quando il Frecciarossa si chiamava semplicemente Rapido. Non si capisce perché si preveda la fermata per il Frecciarossa a Pompei soltanto “le terze domeniche del mese”. Il fatto ci lascia perplessi. Confidiamo quindi che presto il Sindaco Carmine Lo Sapio per la Città di Pompei, l’Arcivescovo Tommaso Caputo per il Santuario di Pompei e il Direttore Gabriel Zuchtriegel, insieme possano chiedere a Trenitalia il necessario ripensamento. Salutiamo però con interesse l’annunciato Servizio Trenitalia Pompei Link con cui sarà possibile raggiungere in poco tempo gli scavi archeologici dalla stazione Trenitalia di Pompei Città, distante circa un chilometro dal perimetro accessibile degli scavi archeologici.

Per chiudere, cosa aggiungere? Buona estate ai nostri lettori.