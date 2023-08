Lo ‘’SCHERZETTO’’ ad Avella

All’Anfiteatro Romano di Avella, domenica 3 settembre, si concluderà la IV Edizione della Rassegna “I Racconti di Dioniso” con lo spettacolo di danza lo ‘’SCHERZETTO’’. Di Claudio Malangone, prodotto dalla Compagnia Borderlinedanza.

“Uno scherzo innocente, senza conseguenze, o più spesso uno scherzo malizioso, cui può seguire un notevole danno. I tre uomini / personaggi – Pan, Dioniso e Satiro – in un goliardico intreccio della partita che si gioca fra loro, tra alleanze, rivalità ed espedienti non sempre divertenti, mostrano aspetti della vita che si specchia nelle sue forme. Il brano diventa così il pretesto per mettere in scena uno spaccato psicologico e morale di alcune dinamiche sociali, ampliando e sfumando il concetto di confine tra i generi”.

Concept, regia e coreografia: Claudio Malangone; Autori ed interpreti: Pietro Autiero, Luigi Aruta, Antonio Formisano; Musiche: Alessandro Capasso; Costumi: Claudio Malangone; Disegno luci: Francesco Ferrigno; Tecnico luci: Giuseppe Ferrigno; Organizzazione: Maria Teresa Scarpa; Relazioni esterne: Hanka Irma Van Dongen.