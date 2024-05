“Luigi Tenco. Lontano, lontano” all’auditorium di Radio Popolare a Milano

Giovedì 16 maggio, Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare a Milano. Presentazione del libro “Luigi Tenco. Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste” con gli autori Enrico de Angelis e Enrico Deregibus. Eseguiranno alcuni brani di Tenco: Lele Battista, Fabio Cinti e Nathalia Sales. Ingresso è gratuito, [email protected].

Il libro, edito da il Saggiatore, “raccoglie in 440 pagine le parole scritte e pronunciate da Tenco nel corso della sua esistenza. È un insieme di materiali in buona parte inediti – dai temi delle elementari alle lettere, dai diari agli abbozzi di racconti e sceneggiature, dalle interviste fino alle ultime dichiarazioni durante il Festival di Sanremo del 1967 – che dà forma a un’autobiografia impossibile: il racconto della sua vita, dei suoi pensieri, delle sue emozioni e dei suoi incontri attraverso la sua stessa voce. Di quasi ogni fase della sua breve vita, Luigi Tenco ci ha lasciato una traccia, un testo, una dichiarazione, concedendoci così di guardare al di là delle parvenze di riottosità e malinconia con cui è stato a lungo identificato. Quest’opera ci permette di conoscere da vicino e nella sua evoluzione una figura creativa e piena di desideri, anticonformista e in anticipo sui tempi, umile e allo stesso tempo consapevole del potere delle parole e delle canzoni. Il ritratto di uno dei più grandi cantautori della storia d’Italia, nella sua essenza più sincera”.