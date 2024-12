Mamme a metà, al Goldoni di Firenze

Sabato 21 dicembre al Teatro Goldoni di Firenze. Il Teatro delle Donne presenta Mamme a metà, di Silvia Nanni. Regia di Gabriele Giaffreda. Musiche dal vivo di Lisa Santinelli. Con Elena Miranda e Lisa Santinelli.

“Mamme a metà affronta le difficoltà che si possono incontrare nella ricerca della maternità, la scarsa informazione riguardo la percentuale di rischio e la mancanza di sostegno psicologico a coloro che, costrette a interrompere una gravidanza, si ritrovano nello stesso reparto delle partorienti.

Con delicatezza, rabbia, ma anche leggerezza, in un dialogo sonoro serrato con la musicista presente sul palco e che esegue cover e canzoni originali, Laura ci parla di sé e della sua esperienza – che è poi l’esperienza di tante, tantissime donne – e di quell’essere subito forte per forza che lei adesso non accetta”.

www.teatrodelledonne.com