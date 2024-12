Marcia pace dei bambini a san Giuseppe vesuviano

Questa mattina, gli alunni del Primo Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano, con bandierine della pace, sono partiti in marcia dai rispettivi Plessi Scolastici, accompagnati dai docenti e dai genitori, e hanno raggiunto piazza Garibaldi. Lì, la canzone Imagine di John Lennon li ha accolti, dando vita a una performance emozionante dei bambini che, con le bandiere della pace, hanno creato un momento di grande coinvolgimento. Successivamente, gli alunni sono entrati nel Santuario, dove sono stati calorosamente accolti da Padre Rosario e dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Maria Rosaria Fornaro.

In Chiesa si è svolto un toccante momento di solidarietà, durante il quale gruppi di bambini hanno portato sull’altare cesti contenenti doni per i bisognosi della Parrocchia, raccolti da tutti i compagni. Un cesto, simbolicamente rappresentativo di tutte le mamme e famiglie, è stato portato dalla Presidente del Consiglio di Circolo, Marica Miranda. I canti dei bambini, diretti dal maestro Gennaro, risuonavano nel Santuario, suscitando forti emozioni, poiché dalle loro voci si percepiva una sincera richiesta di pace per tutti i bambini del mondo.

All’uscita dalla Chiesa, i bambini hanno innalzato le bandiere della pace sulle note della canzone Heal the world di Michael Jackson, chiedendo ancora una volta pace, pace per il mondo intero.

Anna Di Vito . Free lance, conosciuta con lo pseudonimo di Ripley Free Giornalista, studi classici, comunicazione e cronaca di Inchiesta, scrittrice, addetta alla Comunicazione, esperta in giornalismo Investigativo. Autrice di opere di cronaca romanzata noir e thriller. Organizzatrice di eventi culturali. Attenta alle questioni sociali, alle minoranze, ai dimenticati delle istituzioni.