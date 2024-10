Martin Romeo a LuBeC – Lucca Beni Culturali

Martin Romeo, artista transmediale che lavora con diversi strumenti tecnologici, sarà a Lubec mercoledì 9 ottobre nel cantiere ‘Per un’intelligenza artificiale europea: ruolo e sfide per la cultura’.

Illustrerà Humanverse: “un’esperienza multiplayer sul Metaverso dove, attraverso rappresentazioni, audiovisivi e interazioni a più livelli e percezioni, l’artista cerca di rimediare alle difficoltà e alle lacune presenti nelle piattaforme online, per veicolarle attraverso un viaggio onirico, come Virgilio per Dante, alla scoperta della condivisione e del convivere in un mondo fatto di nuove alleanze ibride”.

Nuvola Antropica. Come spiega l’artista, “ogni qualvolta un aeroplano sorvola la zona dov’è installata, “Nuvola Antropica” reagisce manifestando la nuvola artificiale prodotta dall’essere umano. I passaggi degli aeroplani, che viaggiano a chilometri di distanza, vengono ‘portati a terra’ verso una situazione di consapevolezza e comprensione”.