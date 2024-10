Concluso il Picentia Short Film Festival 2024, i premiati

Si è conclusa l’ottava edizione del Picentia Short Film Festival, tenutasi dal 26 al 29 settembre 2024 a Battipaglia (SA), dedicata al cortometraggio in Italia, che a detta degli organizzatori avrebbe registrato “oltre un milione di contatti – in presenza, in tv, in radio e sui social”.

Questi i Premiati assegnati dalla Giuria Tecnica:

Drama&Social: “Actos por partes”, regia di Sergio Milán

Past&Future: “Olinda e Aurunte”, regia di Nicola Dondio

Docs&Discovery: “After the bridge”, regia di Davide Rizzo e Marzia Toscano

Original Version: “L+T”, regia di Nevena Nikolova

Soundtracks: “Firemen”, composizione di Liam Phan

Animation: “In una goccia”, regia di Valeria Weerasinghe

Green&Nature: “Anaklia”, regia di Elisa Baccolo

Horror&Thriller: “Jocu”, regia di Marco Santi

Comedy&Comic: “Fortissimo”, regia di Victor Cesca

Altri premi: Premio della Sala Stampa “Vicinanza” per “Actos por partes”, regia di Sergio Milán; Premio della Giuria Giovani per “Fortissimo”, regia di Victor Cesca; Menzione d’onore per “Andante ma non troppo”, regia di Gaetano Corbo.

Il Picentia Award alla Carriera “Città di Battipaglia”, è stato assegnato a Isa Danieli.

Il direttore artistico, Luca Capacchione: “è sempre una grande soddisfazione constatare il successo ottenuto. L’obiettivo di sostenere i giovani talenti e di promuovere la cultura cinematografica sul territorio sta pian piano divenendo sempre più concreto, grazie all’intera infrastruttura organizzativa che ogni anno viene messa in piedi da ACT Production e dal Comune di Battipaglia. Preannunciamo che ci saranno altri appuntamenti nel corso dell’anno dedicati al Picentia”.