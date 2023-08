Matera 2019, “residenze di co-creazione

Residenza di co-creazione 2022 nel comune di Forenza (PZ).

La Fondazione Matera Basilicata 2019 e Open Design School hanno lanciato due nuovi bandi per la seconda edizione del progetto “Comunità Creative. Programma di residenze di co-creazione”. Residenze creative nelle aree interne della Basilicata, finalizzato ad ideare un nuovo modello di presidio culturale, a scala regionale, con al centro una biblioteca.

Presidi culturali territoriali, spazi educativi e di aggregazione, servizi di base nei contesti maggiormente caratterizzati da povertà economica e relazionale.

“La sfida del nostro tempo è quella di sostenere l’attività e la centralità delle biblioteche rendendole luoghi sempre più sostenibili, attrattivi, accessibili, inclusivi e in grado di rispondere ai bisogni delle persone nei diversi territori di riferimento”.

I due avvisi pubblici servono a individuare quattro giovani professionisti, esperti in progettazione culturale, community management, experience design, progettazione partecipativa, design thinking per la cultura, social design, social innovation, e quattro imprese culturali e creative operanti in Basilicata, per realizzare una residenza creativa della durata complessiva di sei settimane tra ottobre e dicembre 2023.

Quattro i comuni lucani scelti per lo studio pilota del progetto: Balvano (PZ), Filiano (PZ), Latronico (PZ), Miglionico (MT).

www.matera-basilicata2019.it