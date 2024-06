Museo di Zoologia di Roma, gli “animali fantastici” del Cosmo e dove trovarli

Giovedì 6 giugno. Museo Civico di Zoologia di Roma. Oltre lo spazio e oltre il tempo: gli “animali fantastici” del Cosmo e dove trovarli. Nell’ambito della mostra in occasione del 500enario della nascita di Ulisse Aldrovandi. Ne parleranno due scienziati dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica): il geologo Alessandro Frigeri e il cosmologo Sandro Bardelli.

“Gli studiosi metteranno a confronto i loro ‘animali fantastici’: oggetti misteriosi e inafferrabili, che si ritrovano nell’esplorazione del cosmo e della terra, dal nostro pianeta fino ai confini dell’universo. I fenomeni studiati dalla geologia, come eventi irripetibili del passato della Terra, e dall’astronomia, come i buchi neri, materia ed energia oscura, devono essere esaminati osservandone gli effetti, non possono essere ricreati in laboratorio: sono, infatti, ‘oltre lo spazio e oltre il tempo’. Gli scienziati contemporanei necessitano dunque di quella stessa creatività applicata dall’Aldrovandi alle sue ricerche cinque secoli fa”.

www.museocivicodizoologia.it – www.museiincomuneroma.it