Musiconnect-Italy – “Napoli World” 2024, showcase festival e meeting professionale internazionale totalmente dedicato alla World Music. Tre giorni – 28, 29 e 30 novembre – di incontri, conferenze, workshop e showcase nel centro storico. Le location: Teatro Nuovo, Auditorium Noecento e Keste’ per gli showcase; gli spazi dell’Associazione Le Scalze e la Casa delle Cultura a Palazzo Cavalcanti per gli incontri professionali.

20 artisti e 20 delegati di festival e rassegne istituzionali e private parteciperanno per sviluppare processi di internazionalizzazione discografici e spettacoli dal vivo. I primi saranno gli slovacchi Balkansambel che il 28 novembre si esibiranno all’Auditorium Novecento.

“Per gli artisti campani dal 31 ottobre al 10 novembre sarà istituita, attraverso i canali ufficiali, una call-for-artists per permettere a 2 artisti/band di candidarsi ed essere selezionati dal M° Enzo Avitabile per far parte del programma ufficiale della manifestazione. I progetti artistici selezionati avranno l’opportunità di esibirsi e interagire direttamente con numerosi Direttori Artistici e Operatori Culturali nazionali ed internazionali”.

Obiettivi del Napoli World: “lo sviluppo e l’intensificazione dei rapporti tra gli operatori culturali nazionali attraverso molteplici attività di networking rivolte alla formazione ed alla condivisione delle esperienze professionali e la promozione e la creazione di opportunità di connessione con gli operatori culturali internazionali consolidando collaborazioni e scambi culturali preesistenti e stimolandone nuovi”.

http://www.musiconnect-italy.com