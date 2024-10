Autunno Fiesolano con Angelo Branduardi

Giovedì 31 ottobre al Teatro di Fiesole Angelo Branduardi in concerto per la prima edizione dell’Autunno Fiesolano. Dieci serate di musica, teatro e spettacoli letterari, che si propongono come estensione dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia. Branduardi, in duo con Fabio Valdemarin, proporrà “Confessioni di un malandrino”: rivisitazione dei suoi brani più celebri.

Autunno Fiesolano, in programma fino al 16 novembre, vedrà protagonisti nei prossimi giorni Federico Mecozzi, Paolo Nori, Silvia Gallerano, Moreno “Il Biondo”, Remo Anzovino, Guido Catalano, Claudia Bombardella.

www.teatrodifiesole.it

