Nocera Jazz Festival 2024

Nocera Jazz Festival, seconda edizione: otto giorni di eventi per undici concerti. Da Stati Uniti, Brasile, Capo Verde/Portogallo, Cuba, Italia. Si inizia lunedì 1° luglio con il concerto del trombettista californiano Jeremy Pelt per proseguire mercoledì 3 luglio con il live della portoghese/capoverdiana Carmen Souza.

Jeremy Pelt New York Quintet. “Jeremy Pelt è considerato tra i migliori trombettisti della scena contemporanea, acclamatissimo dal grande pubblico statunitense e votato “Rising Star” della tromba negli ultimi cinque anni dalla prestigiosa testata Downbeat Magazine. Nella sua carriera di giovane trombettista, si è esibito accanto a mostri sacri del calibro di Jimmy Heath, Frank Foster e Ravi Coltrane, fino ad arrivare a incidere con il grande Wayne Shorter. Ha prestato il prezioso sound della sua tromba alla Roy Hargrove Big Band, alla Village Vanguard Orchestra e alla Duke Ellington Big Band”.

Carmen Souza. “Nata da genitori capoverdiani a Lisbona, Carmen Souza è cresciuta con i suoni e le tradizioni delle isole. Spesso chiamata la Ella Fitzgerald di Capo Verde, è un punto di riferimento come pioniera femminile che scrive, registra ed esegue la sua formula di successo di World Jazz, in tutto il mondo. Una pluripremiata cantautrice e strumentista con una carriera acclamata dalla critica, sia nella scena world music che in quella jazz. La Souza si esibirà in una formazione trio accompagnata da Theo Pascal al contrabbasso ed Elias Kacomanolis alla batteria”.

https://www.nocerajazzfestival.it/