Caccia alle plastiche in mare, “SANTA” in prima linea

Da Santa Margherita Ligure alla baia di Guanabara a Rio, a Benoa in Indonesia. Nel 2020, con i primi pescherecci di “Santa”, la start-up ligure Ogyre ha coinvolto 90 pescatori di 3 continenti in una campagna di pulizia degli oceani. Oltre 500.000 kg di rifiuti marini recuperati.

“Sul molo di ‘Santa’ quattro anni fa i primi pescherecci avevano scommesso sulla capacità di trascinare ‘colleghi’ anche in paesi lontani come il Brasile e l’Indonesia, unendoli, con effetto domino, in una missione di ‘Fishing for Litter’. Oggi questa scommessa, ricordata da Ogyre e Bureau Veritas proprio sul molo portuale della Perla del Tigullio, si può considerare vinta: la formula che unisce pesca professionale e pulizia dei mari è vincente e replicabile”.