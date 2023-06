“Oltre le nuvole”, sulle montagne del cuneese

Nuovi Mondi Festival, dodicesima edizione, da venerdì 30 giugno a sabato 8 luglio. “Il più piccolo festival di cinema di montagna del mondo”. La rassegna si terrà, oltre che nella storica sede di Valloriate (CN), anche nei borghi di Moiola, Rittana e Roccasperavera. In pratica Oltre le nuvole, che è il tema che legherà gli appuntamenti del programma. Nove giorni dedicati alle vette e al loro fascino, con incontri dedicati alla cinematografia ma anche alla musica, al teatro e alla letteratura. Con questo festival i borghi di Valloriate, Rittana Moiola e Roccasparvera, che in totale hanno qualche centinaio di abitanti, si animano nuovamente.

Anche quest’anno, molti gli incontri dedicati all’alpinismo. Ci saranno: l’alpinista spagnolo Alex Txikon, che ha raggiunto il 6 gennaio 2023 la vetta del Manaslu in Nepal; Lynn Hill, statunitense, nome di culto nel campo dell’arrampicata; Hervé Barmasse, alpinista e scrittore valdostano.

E poi, grazie ai talk: il poeta Guido Catalano, il musicista Massimo Zamboni, il corridore Marco Olmo, l’antropologa alpina Irene Borgna e il teologo Luca Peyron, il giornalista Domenico Quirico, il matematico Piergiorgio Odifreddi.

19 i film in concorso da Italia, Russia, Benin, Stati Uniti, Iran, Lituania, Ucraina, Venezuela e Perù. Molti saranno anteprime mondiali o europee, altri sono stati in concorso o hanno vinto importanti premi internazionali.

“Vi invitiamo a salire in montagna numerosi come avete fatto in passato. Venite quassù e insieme proviamo a guardare il mondo da un po’ più in alto, dalla prospettiva che solo le montagne sanno offrire. Oltre le nuvole”.

www.nuovimondifestival.it