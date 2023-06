“Eccellenze fragili” by Dedalus

Il 21 giugno, nel Salone di Officine Gomitoli, si terrà il convegno “ECCELLENZE FRAGILI Percorsi di contrasto alla povertà educativa e di inserimento lavorativo” organizzato da Dedalus Cooperativa Sociale per raccontare il lavoro fatto col progetto Grazia Sotto Pressione, finanziato da Impresa “Con i bambini”.

“Un progetto che ha messo al centro la presa in carico di situazioni di minori coinvolti direttamente o indirettamente in situazioni di grave sfruttamento sessuale e/o lavorativo. Lavorando con loro e con le loro famiglie, si è provato a recuperare una relazione positiva con la scuola e con i percorsi formativi per liberare talenti e capacità. Si è lavorato in particolare le madri per aumentarne i livelli di benessere e autonomia, accompagnandole in percorsi di supporto al reinserimento lavorativo”.

A presentare il progetto saranno Andrea Morniroli, Gennaro Curallo e Marisol Ajuria di Dedalus. Quindi, il video “Eccellenze fragili”. A seguire, tavola rotonda con: Pasquale Calemme, Direttore Scuola del Fare; Chiara Marciani, assessora alle politiche giovanili e al lavoro del Comune di Napoli; Francesco Tavassi, Socio fondatore associazione Est(ra)moenia; Marco Rossi-Doria, Presidente Con i Bambini impresa sociale. Modera Annamaria Schena, presidente Associazione DinAmiche.