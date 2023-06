Palazzo Vallelonga, restaurato, riapre i battenti a Torre del Greco con la rassegna “Parole e Musica in cortile. Afflato napoletano”. Le serate in cortile, ad ingresso libero, prenderanno il via il prossimo 27 giugno.

Ad inaugurare la rassegna sarà “Passione”, l’esibizione di Marco Zurzolo e Maurizio De Giovanni.

Giovedì 6 luglio sarà la volta del concerto della cantautrice Flo, con “Canzoni di Sale“.

Il 13 luglio “Appassionata”, di Cristina Donadio.

Concluderà la rassegna “Sottovoce”, il 20 luglio, omaggio a Raffaele Viviani di e con Ernesto Lama.