Pompei: Marcello Lala assessore all’ambiente

L’avvocato Marcello Lala, portavoce regionale di Italia Viva, è stato nominato Assessore dal Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, il quale gli ha affidato un impegnativo pacchetto di Deleghe: all’ambiente, informatizzazione, patrimonio, formazione del personale, fondazione Pompei, Biblioteca e qualità della vita. La nomina – che colloca un politico di livello regionale nella Giunta Comunale – è stata ufficializzata stamattina e la breve cerimonia amministrativa condotta dal Sindaco ha visto la presenza dell’ex Sindaco di Pompei avv. Claudio D’Alessio, che fa da faro per coloro che a Pompei si riconoscono vicini a Italia Viva di Matteo Renzi.

Marcello Lala, già Console di Serbia in Campania, è stato individuato dagli esponenti pompeiani di Italia Viva di Pompei, i quali recentemente si sono dati un significativo riassetto come partito, creando un Coordinamento cittadino che vede alla Presidenza Emilia Elefante mentre i consiglieri comunali renziani rimangono Salvatore Caccuri e Mario Estatico, affiancati da Raffaele Marra in posizione di maggiore personale autonomia.

L’avvocato Marcello Lala, che ha studio legale a Napoli, ma non solo, proviene da una famiglia di radicata tradizione socialista, rimasta legata all’ex Vicesegretario Nazionale del Partito Socialista Italiano Giulio Di Donato, anche dopo il tragico e triste epilogo della vita di Bettino Craxi in Tunisia.

Marcello Lala, essendo abituato ai rapporti di livello internazionale, appare quindi la persona giusta, capace di sviluppare i rapporti e le relazioni culturali del Comune di Pompei con gli Organismi internazionali o Sovranazionali pubblici e privati. In particolare, appare di significativo valore la delega a Lala per la Fondazione Pompei, la quale dovrebbe essere messa in condizione di decollare al più presto. E l’avv. Lala ha l’esperienza per farla decollare, di intesa con il Sindaco, cui va senza dubbio il merito indiscusso di averla riesumata, dopo anni di inazione.

Lo stesso neoassessore ha dichiarato: “Pompei è un’icona, un brand riconosciuto in tutto il mondo e gode di un prestigio turistico, culturale e storico unici. Sono pertanto orgoglioso di questo incarico, per il quale ringrazio il sindaco Lo Sapio e il mio partito, Italia Viva, che si è sempre caratterizzato, nell’esperienza amministrativa comunale di Pompei, per un approccio costruttivo e di leale collaborazione nell’interesse superiore della comunità locale”. Auguri, quindi, di buon lavoro al neo Assessore. In attesa dei risultati.