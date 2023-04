Quarto incontro di VIVOANAPOLI sul turismo

L’Associazione culturale VIVOANAPOLI organizza il quarto incontro sul turismo, dal titolo: Turismo dalla pianificazione alla realizzazione. Quale strategia per Napoli Città Metropolitana e per la Campania. Sabato 15 aprile nella sala convegni Banca Fideuram a Napoli.

“L’intento è discutere con gli attori istituzionali sulle potenzialità territoriali da sviluppare in un’ottica di sistema puntando ad un turismo sostenibile e non speculativo, considerando anche i servizi offerti in termini di strutture ricettive e di mobilità per soddisfare le esigenze di una platea sempre più eterogenea e internazionale”.

Parteciperanno al dibattito: Felice Casucci, Assessore al Turismo Regione Campania; Carmine Lo Sapio, Sindaco di Pompei con delega al Turismo Città Metropolitana; Josy Della Ragione, Sindaco di Bacoli; Raffaele Cercola, Prof. Ordinario di marketing Territoriale Università della Campania L. Vanvitelli; Umberto De Gregorio, Presidente e Direttore Generale EAV; Massimo Di Porzio, Presidente FIPE Confcommercio Campania; Agostino Ingenito, Presidente Nazionale Abbac Guestitaly.

Moderano l’incontro Emilia Leonetti e Diego Guida, Presidente e Vicepresidente Vivoanapoli APS.