Sarà presentata sabato 18 maggio, presso la sala parrocchiale don Benito Ricciardiello, Radio iBR Scampia. Un progetto di Giuseppe Sacco, editore della testata Il Napoli Online, “per tenere vivo il ricordo del figlio Alessandro Sacco e continuare ad alimentare il suo sogno di aiutare i giovani a crescere e a formarsi”.

Radio iBR Scampia prende vita nell’oratorio della parrocchia di Maria SS. del Buon Rimedio (da cui iBR – il Buon Rimedio), la cui comunità è coinvolta attivamente nella realizzazione delle produzioni. Vuole essere un punto di incontro e di confronto, dando voce a chi spesso non viene ascoltato, raccontando le storie di Scampia.

Tra le collaborazioni già attive: AudioLive FM per la formazione e il tutoring, Prima Communication per il giornale radio, Due Minuti un Libro per gli inserti editoriali.

La radio è ascoltabile tramite il sito web www.radioibr.it e con le app per iOS e Android, disponibili gratuitamente.