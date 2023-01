Riparte AstraDoc al cinema

Riparte all’Academy Astra di Napoli: “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale“, rassegna di documentari curata dall’associazione Arci Movie. Primo appuntamento di questa XIII edizione, venerdì 27 gennaio, con “Three Minutes – A Lengthening” di Bianca Stigter (Olanda e Regno Unito, 2021 – 69’), scelto in occasione della Giornata mondiale della Memoria. In sala Andrea Mazzucchi, Titta Fiore, Guido D’Agostino, Titti Marrone e Ciro Raia.

Il film “indaga il tragico destino della comunità ebraica di Nasielsk attraverso un breve filmato amatoriale di tre minuti in sedici millimetri, trovato per caso in un armadio. Nel documento scoperto si notano alcune persone di tutte le età che si radunano, scorci di un paesaggio di una piccola città che potrebbe essere ovunque in Europa, con alcuni volti sorridenti, alcuni che lasciano una sinagoga, altri che pensano agli affari propri. Quando irrompe la voce fuori campo scopriamo che nel 2009 un uomo di nome Glenn Kurtz trovò quella bobina di tre minuti nell’armadio dei suoi genitori in Florida. Il filmato sarebbe stato girato da suo nonno David nel 1938 quando era in vacanza in Europa. La città raffigurata nei filmati amatoriali è Nasielsk, una comunità polacca abitata prevalentemente da ebrei e luogo di nascita di David. È un raro documento che mostra l’aspetto della città prima dell’occupazione nazista dove meno di cento persone sopravvissero all’Olocausto. Un nuovo modo di raccontare il cinema e il peso della memoria dando vita a un’opera di forte impatto emotivo”.

Prossimi appuntamenti:

Il 3 febbraio, poi, sarà la volta di “ Via Argine 310 ” di Gianfranco Pannone sulla vicenda della ex Whirlpool. Voce narrante di Alessandro Siani, insieme agli operai della fabbrica, a Maurizio De Giovanni e al musicista Daniele Sepe.

” di Gianfranco Pannone sulla vicenda della ex Whirlpool. Voce narrante di Alessandro Siani, insieme agli operai della fabbrica, a Maurizio De Giovanni e al musicista Daniele Sepe. Il 10 febbraio, “ Se fate i bravi ” di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone. Sui tragici fatti del G8 di Genova del 2001.

” di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone. Sui tragici fatti del G8 di Genova del 2001. Il 17 febbraio, “ Franco Battiato – La voce del padrone ” di Marco Spagnoli.

” di Marco Spagnoli. Il 24 febbraio, “ Moonage Daydream ” di Brett Morgen, su David Bowie.

” di Brett Morgen, su David Bowie. Il 3 marzo, serata dedicata alla vita di Franco Grillini, storico leader di ArciGay e della comunità Lgbt, che sarà in sala per presentare il doc “ Let’s Kiss ” con il regista Filippo Vendemmiati e il Presidente di Arcigay Campania Antonello Sannino.

” con il regista Filippo Vendemmiati e il Presidente di Arcigay Campania Antonello Sannino. Il 10 marzo, omaggio di Charlotte Gainsbourg alla madre Jane Birkin con “ Jane by Charlotte ”.

”. Il 17 marzo, “Cipria” di Giovanni Piperno, sulle storie di alcune donne durante la Seconda guerra mondiale.

